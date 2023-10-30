新北市議會今（30）日總質詢，國民黨團聯合質詢關心淡水區整體發展、交通、社福醫療等市政議題，代理市長劉和然逐一答詢；議員陳偉杰指出，淡水將突破20萬人，盼加速文教民生建設及淡北道路能盡速施工，新北市工務局長祝惠美表示，淡北道路相關作業已盤點完成，預估明年1月動工，今年底完成組合屋。

新北市文化局長張䕒育表示，目前淡水共有4座圖書館及1座行動圖書車，隨著淡海新市鎮人口持續增加，將再尋覓合適地點新設圖書館。新北市城鄉局長黃國峰表示，「淡海安居」是淡水區首案社宅，除提供公托服務，市府也持續向中央爭取部分樓層興建市場及圖書館，提供市民更完善的社福建設。

陳偉杰也關心淡水區醫療資源，新北市衛生局長陳潤秋說，醫療資源分區由中央就居住人口及病床比例等因素評估規劃，目前尚無收到中央就醫療分區調整的資訊，由於整體病床及健保給付考量，淡水醫療分區仍屬士林北投，市府會持續與中央反映地方聲音。

陳偉杰提到，淡北道路施工影響交通，淡海輕軌從淡海新市鎮站到紅樹林站能增班，尖峰時刻增開捷運淡水線到台北的直達車。新北市捷運局長李政安說，淡海輕軌已將尖峰時段車距縮短為4到6分鐘，淡水線及淡海輕軌未設置避車軌道，無法超越前車，較難規畫直達車。

新北市議員呂家愷表示，因應新北市美術館即將開幕及未來捷運三鶯線通車，將帶來更多觀光人潮，市府應輔導商圈延長營業時間，並增加住宿量能。劉和然承諾會評估規劃，打造三鶯夜經濟，讓遊客感受到三鶯文創之美帶動商圈發展。

新北市政府也提出微笑山線等文創產業計畫，會加強邀約旅宿業者進駐，新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，目前三鶯地區有17家休閒旅宿、約408房，可容納891人，市府會持續輔導業者，因應新興觀光人潮。