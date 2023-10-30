許多球隊都有專屬啦啦隊，啦啦隊成員充滿活力的應援、亮麗的外表，都成為球迷的討論焦點，近年也有不少啦啦隊成員因此爆紅，例如林襄、峮峮、短今等等，都被球迷封為啦啦隊女神；韓國高人氣的啦啦隊正妹李多慧加入樂天女孩（Rakuten Girls），另一名韓國啦啦隊女神安芝儇8月也宣布負責台鋼雄鷹啦啦隊的培訓指導，日前她曬出在台美照，讓網友暴動了。

安芝儇日前在Instagram曬出一組美照，只見她的打卡地是高雄市，當天她一套細肩帶低胸洋裝，露出白嫩鉛筆腿，搭配飄逸長髮電暈無數粉絲，除此之外她也曬出坐船觀賞日落，去駁二沙灘酒吧度過悠閒假期的影片，貼文獲1.4萬人按讚，許多台灣粉絲趁機表白：「竟然來高雄了？」、「謝謝芝儇來高雄旅行，希望11月可以見到芝儇」、「哇！！！在高雄耶好近好近」、「神腿」。

身高169公分的安芝儇擁有100公分長腿，今年8月宣布與台鋼雄鷹合作擔任專屬培訓指導，將引進韓職啦啦隊經驗打造專業課程，培訓期間還會邀請韓國的啦啦隊友共同來台授課，令外界期待究竟會邀請哪些韓國職棒的啦啦隊女神，安芝儇也在Instagram以中文韓文雙語發布「大家好！很高興能正式跟大家宣布，我將擔任臺灣鋼鐵集團啦啦隊WING STARS的專屬培訓指導 ! 別錯過加入啦啦隊的最後機會喔！我很期待到台灣與大家相見」。

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