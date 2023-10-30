許多人健身時都會穿著方便動作、舒服的穿搭。一位女子近日穿著白色T恤、黑色棉褲、外搭外套去健身，沒想到卻被男教練說穿太多、看不出來身形，讓不敢穿運動上衣、瑜珈褲的她相當疑惑，貼文曝光後引發熱議，許多內行人指出，她的穿著相當寬鬆，的確不易讓教練確認使用的動作、肌肉正確，否則錯誤的運動姿勢可能反而讓身體受傷。

原PO在Dcard發文表示，近日她穿著白色T恤、黑色棉褲、外搭外套參加健身的教練課程，卻被男教練指出她這樣穿看不出來身形，可以參考其他女生只穿運動上衣、瑜珈褲，讓原PO相當困擾，「可是我…真的不敢穿，也不知道要去哪裡買，而且有規定一定要這樣穿嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「沒規定，自己舒服就好」、「教練是不是想看妳身材」、「教練真鬼扯，做是看動作有沒有正確跟身形哪有關係，穿著舒適方便活動就好，做自己最重要加油」、「我就不信哪個教練會要大媽穿緊身，就只是想看妳身材而已啦，噁心」。

不過也有內行人說明，「如果妳穿這麼寬鬆，滿難確定妳肩胛骨有沒有正確移動…而且是女生還不好意思直接上手」、「我之前去上教練課（女教練），也是希望我穿貼身類的衣服，因為這樣方便看動作正不正確、肌肉是否發力」；原PO則補充，她詢問男教練後得到回答，男教練說因為她的股骨頸大腿、脊椎曾經骨折，害怕重訓期間發生二度傷害，所以才會建議她穿著可以顯露身形的服飾。