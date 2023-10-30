台南市人口最少的龍崎區，不僅設籍人數只有3489人，也是全台唯一沒有便利超商進駐的行政區。日前龍崎區公所活化閒置的龍崎零售市場對外招商後，成功媒合7-ELEVEN統一超商進駐，30日下午開始試營運時，即有不少民眾前來嘗鮮，也宣告完成台灣本島全鄉鎮區都有「小七」的最後拼圖。

今天下午3點龍崎小七開始試賣時，門口早已出現等候人潮，鄉親們也都相當捧場，有近6成都是銀髮族，甚至連隔壁雜貨店老闆也前去消費，讓店內熱鬧滾滾。只見有人購買微波食品、御飯糰，有人要影印；在地民眾表示，這是地方最近的大事，未來無論宅配或繳帳單都相當方便，龍崎終於可以擺脫「鳥不生蛋」的惡名。

據了解，7-ELEVEN龍崎門市設在舊有零售市場攤位區，占地50坪，日前區公所將此一閒置空間活化後，推出年租金2萬4000元，形同單月只有2000元的超低租金對外招商，終於成功媒合統一超商到此設置直營門市。

不過，配合當地民眾的消費習慣，7-ELEVEN龍崎門市不像市區門市24小時營業，正式開幕後的營業時間，將從早上7點至晚間7點，只有12小時。