內政部統計資料顯示，都更核定案平均基地面積近年快速擴增，最近三年的核定件數204件，占近10年都更案的33.4％，每案平均面積也達1149坪，創歷年新高。

鄉林不動產研究室指出，都更案基地要破千坪規模，困難度相當高，大多要需花10幾年的長久時間與整合程序，由於台北市中心的素地稀缺與地價高漲，導致開發商紛紛投入都更及危老重建案的行列。

內政部統計2013至2022年的近10年全國都更核定案，累積達601案，其中2017年起案件增加率提高，在2017-2020年間，每案平均核准面積，尚在千坪以內，但2021年核定基地平均面積增為1,013坪；去年更提高到1,400坪以上，為都更統計以來單一案平均基地最高點。若以近3年來看，核定都更案有204件，占近10年都更案的33.4％，每案平均面積達1149坪。

依據市調及實價登錄資料，目前北市銷售中具千坪規模之知名指標都更住宅建案，集中於中山、大安、松山、大同以及南港的精華核心區位，包括國賓皇琚、台北之心、鑄慕、中工碧硯閣、世界明珠、首岳等7案，挾著地段的稀有與優越性，房價創當地新天花板。

尤其是中山區的國賓皇琚及大安區的鑄慕，每坪成交單價已突破200萬元大關，台北之星Diamond Towers單坪開價更來到250~300萬元，引起市場高度關注。在比價和追價效應下，預定Q4即將進場的鄉林吉林路都更案，挾台北市核心區段與近1100坪基地稀有大基地規模優勢，最近也成為豪宅市場討論的新焦點，尤其是高資產族持續關注整地與開案進度。

都更危老重建蔚為風潮，房仲業者統計今年前3季台北前10名預售與成屋豪宅，有5個建案是都更危老改建的個案，占了一半，顯見燙金地段都更宅華麗轉身、往往成為區域地標，像是國泰建設都更改建的「敦南霖園」，去年11月出現實價登錄每坪均價達285萬元的紀錄，改寫最貴都更豪宅的新紀錄。

鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰30日說，因應居住品質提升與建築物老舊更新需求，都更危老改建案愈來愈普遍，但若基地規模太小，公共設施和社區機能規劃上會受到很多限制，感謝地主家族的信任，把位於中山區吉林路、農安街口這麼優越的金融與消費核心區域近1100坪的都更案交給鄉林，將全新打造一座台北水城新美學地景豪宅，規劃出更豐富的公共設施，讓住戶可以盡情享受有飯店式設施、服務與管理的高規豪宅。