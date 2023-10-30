「長照2.0」2017年上路，提供照顧者每日最多10小時的喘息服務，在照顧人力吃緊之下，民眾的使用率並不高。家庭照顧者關懷總會為此提出「互助喘息」的構想，讓多個長照家庭共聘1個照服員，結合1名照顧者志工，以「2對多」方式共同照顧個案。照顧者值班1天，即可換來2日的休息，除了滿足長照家庭需求，也讓照顧者走出孤立，減少長照悲劇發生。目前包括台北市、嘉義市都已展開試辦，預計明年擴大至15個試辦地點。

「互助喘息」創新服務，由1位專業照顧服務員搭配1位照顧者志工，照服員負責身體照顧與活動帶領，照顧者志工負責安全看視與協助人力，以「二對多照顧策略」照顧4～6位失能、失智或身心障礙者。透過科技平台的預約、媒合、派遣，1位照顧者志工值班1天，可換2天喘息。

最初提出「互助喘息」構想的家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，現行長照2.0居家喘息服務最多每天10小時，政府要負擔3850元，民眾負擔16％自負額，但人力吃緊、民眾或因不放心、省錢等因素使用率偏低。「互助喘息」除為解決照顧服務人力不足問題，也希望家庭照顧者走出孤立、透過同儕互助，能夠安心交接、增加社會互動與心理支持，打造專屬家庭照顧者的「社區支持團體」。

台北護理健康大學教授陳正芬指出，「互助喘息」行動研究計畫將結合科技與財務專家，建立更具效率的科技平臺，加速民眾「預約喘息」、「預約換工」。此外，也希望鼓勵業者提供日照中心、社區服務據點周末空閒時段，透過科技加速人與空間的媒合，達到「共享空間」精神，爭取最大經濟效益，並將試辦結果提供給政府作為發展長照2.0喘息服務新選項的參考。

獨自照顧失智症媽媽的周先生，每周一至五使用日照服務，周末就是最頭痛的時間。不敢想周休二日的他，只要「周休一日」就心滿意足。他一開始是半信半疑地參與互助喘息，也擔心自己無法勝任，但事實上沒這麼困難。擔任志工時，他了解了照服員如何與媽媽互動，學習更多照顧技巧，媽媽也能外出參加活動，兩個人能適度分開，照顧關係反而更好。

家總指出，「互助喘息」計畫已在台北市、嘉義市試辦，期待日後能成為長照 2.0 新喘息選項。目前北市共有「復華長青多元服務中心-復華據點」、「萬華中正據點」，嘉義市有「幸福樹日照中心」、「厚福花甲食堂」4處試辦點，除了家庭照顧者，外籍看護工也可加入換工，請電 0800507272 洽陸社工，還有機會獲贈喘息咖啡。