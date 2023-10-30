繼永豐銀、一銀10月相繼宣布清卡後，國內信用卡龍頭中信銀也加入清呆卡行列，對一年以上未刷卡消費的「呆卡」進行清卡政策，除了清呆卡、降低卡友被盜刷風險外，為了防詐，中信卡友權益還有五大限縮，在五種情況下無法刷中信卡。

金管會統計至今年8月底，全台流通卡達5,767萬張、其中「呆卡」（近6個月沒消費的卡）就高達2,083萬張，遺失、盜刷風險不小，各銀行也開始「清呆卡」。

永豐銀行在今年10月初開出第一槍，大動作調整信用卡契約內容，明年1月1日起若信用卡連續12個月沒開卡或沒刷卡，將主動通知停卡，全戶若一整年沒開卡或沒刷卡，則會「主動調降額度」，這也是國銀首度以白紙黑字開鍘呆卡，後續效應引發關注。

中信銀目前高居「流通卡數」、「有效卡數」雙冠王，前三季流通卡數為897萬張、有效卡568萬張，影響卡友層面甚廣。

中信銀在10月24日時也於官網公告，「信用卡約定條款暨紅利點數與中信點回饋計劃修訂通知」，跟進清呆卡運動，若信用卡連續12個月沒開卡或沒刷卡，將主動通知停卡。

除了清呆卡，中信銀也增加了不少防詐條約，有五種情況下恐無法刷中信卡，包括：一、明年起持卡人在境外投資交易平台（如e Toro或類似境外投資交易平台），中信銀也有權不給予交易授權。

二、持卡人購買高變現性物品或在自己服務的商店刷卡消費；

三、繳款不正常；

四、在聯卡中心列管的風險特店刷卡消費；

五、因簽帳時間、地點、項目異常而可疑有虛偽不實交易或共謀詐欺情形，中信銀可保留授權與否的權利，並限制及婉拒受理這筆交易。