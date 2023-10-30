新北市土城國中爆出學生未依規定填寫考卷，家長找議員「幫忙」要求送分，事件曝光引發網友好奇，新北議員黃淑君證實有接獲陳情，但強調只是代為轉達，豈料與黃淑君「撞名」的新北市議員蔡淑君無故捲入此事，還接到民眾電話責怪她，讓蔡淑君著急澄清「不是我」。

蔡淑君今（30）日受訪時直呼很困擾，土城國中段考成績這件事發酵後，她手機不斷接到不認識的來電，很激動責怪她為什麼這麼做，服務處甚至接到民眾抱怨林口議員管到土城，她的選區在林口泰山五股，並非土城選區議員，但已經無法跟打電話的民眾解釋清楚。

蔡淑君無奈說，後來看到新聞與網路社群才知道此事，不少民眾把黃淑君誤認為是她，因為她們名字都叫「淑君」，讓人搞混，成了這起事件的小插曲。她也強調，議員可能是出於關心轉達給學校，但收到「關心」的人可能擴大解釋而引發誤會，但釐清事實、清楚說明就好。

土城國中「喬分數」風波也成為議會今日總質詢焦點，新北市教育局長張明文下午在議會表示，經過督學與業務科訪談後，認為學校的評量委員機制修正相關處理辦法是可以的，但應需要在下次段考才能執行，此次段考爭議需回歸違規，該扣分就是要扣分。