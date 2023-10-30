台北市衛生局發現，去年至今年9月止，未投保產品責任保險的食品業者共37件，累積裁罰金額高達111萬元，案件數較往年大幅增加，究其原因，是保險屆期未續保或新進業者不熟悉法規所致，衛生局今呼籲食品業者投保產品責任險，且及時投保，可領取限量的超商禮券500元。

根據現行規定，輸入業、餐飲業、製造、加工或調配業具特定登記，如商業登記、公司登記、稅籍登記、工廠登記等，應依《食品安全衛生管理法》投保產品責任險，否則可處3萬元至300萬元罰鍰。

北市衛生局統計，2019年至2021年各查獲3件食品業者未投保產品責任險，2022年大幅增至19件、2023年到9月為止，已查獲18件，分析違規原因，多為保險屆期未續保或新進業者不熟悉法規。

衛生局長陳彥元強調，投保產品責任保險是食品業者承擔企業社會責任，提升形象及產品安全性的表現，也能分散業者在發生食安事件的風險，避免消費者求償無門。即使不是衛生福利部食品藥物管理署公告類別的業者，也鼓勵自主投保產品責任險，讓消費者有更多保障。

因此，衛生局也祭出優惠鼓勵業者自主投保產品責任險，只要出示即日起投保證明，即可領取限量100份的超商禮券500元，具體活動內容可至衛生局「食在有趣 E起學知識」查詢。