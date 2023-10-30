米可白剛以《牛車來去》奪得金鐘58「戲劇節目女配角獎」，演藝事業創下新的里程碑。不過近日她透露「有容貌焦慮症」，透過發文抒發心情，引發網友熱烈回應。

米可白昨（30日）透過臉書發文，曬出一張與網友的對話截圖，對方吐露一直對自己很沒自信，漸漸變得不敢拍照，看到鏡頭也總是覺得害怕，米可白收到訊息之後，暖心回應，表示自己其實也有有容貌焦慮症：「現在37歲了，站在我身旁的新人年紀都20出頭，肌膚狀態或外型都比我完美，有時候我身旁的人還會說，你看起來有些老態、疲倦感，每當聽到這些，我就容易感到不安」。

米可白透露被「看起來有些老態」。（圖／翻攝自米可白臉書）

不過，話鋒一轉，米可白正能量表示：「每個人都有自己獨特的美，不需要跟別人做比較，高矮胖瘦都是有人欣賞跟喜歡」，她向自己喊話，也鼓勵大家：「與其在意別人看你的角度，不如找出自己最美的樣子，再成功再完美的人，都有焦慮的時侯，你沒有不一樣，你只是還沒找到那份愛自己的勇氣」。

貼文獲得不少網友讚聲「自己是獨一無二的」、「謝謝米米，謝謝你敞開的自述，連你這麼美麗都會擔心，覺得也有勇氣接納自己的這份擔心了」、「你們都很棒耶，這個社會需要這樣的正能量」、「人總會慢慢變老，但自信的面對這種心態最美」。