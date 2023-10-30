張善政親自頒獎表揚今年獲得「安心營造工程認證」的營造廠商。(蔡依珍攝)

桃園營造3D安全網在小檜溪重劃區試辦有成，明年將推向青埔。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政表示，桃園工程及建案數量全國數一數二，包括鐵路地下化及捷運等重大建設正持續推動，因此市府勞檢處自今年4月起，與營造業北區職業安全衛生促進會締結安全伙伴關係，並在小檜溪重劃區試辦「3D安全網」，明年將移至中壢青埔特區，盼在推動營建工程的大環境下，同時也加強工地安全環境。

張善政今下午前往桃園市綜合會議廳，出席「112年勞檢處營造業北區職安促進會合作成果發表暨安心工程頒獎典禮」，他特別感謝營造廠商與市府共同合作，相信藉由產官合作持續強化營建工地安全，必能打造全國最優質的工程安全環境。

張善政也說明，市府明年將推動「桃園市政府安心工程獎（簡稱桃安獎）」，今年12月至明年1月底前受理報名，未來獲得桃安獎的營造工程，可享有履約保證金減免50％等各項實質優惠，歡迎符合資格的營造工程踴躍報名，共同持續提升營造工程的安全衛生環境。

張善政談到，土木工程是他的第一志願，大學時主修土木工程，也常隨著父親到各工地見習，並開始注意維持工地安全的重要性；而在宏碁工作期間，不但在龍潭渴望園區興建當時亞洲最好的雲端資料中心，他也透過自身土木工程專業，常至工程現場勘查。擔任桃園市長以後，便極力促進勞檢處與營造業者建立夥伴關係，藉此取代頻繁的稽查或裁罰，盼透過新科技幫助廠商及桃園建構安全營造環境，也讓所有市民逐步看見桃園發展為優質城市。

張善政親自頒獎表揚今年獲得「安心營造工程認證」的營造廠商，包括公共工程2件、民間工程2件，肯定優質廠商的付出與專業；隨後也帶領營造工會及團體代表，共同為「113年度營造3D安全網中壢青埔特區」揭幕，並宣布明年「3D安全網」推動目標將移至中壢青埔特區，為勞工朋友打造友善營造環境。

勞動局長李賢祥表示，勞檢處與北促會近年來合作推動多元降災措施，包含工安輔導團、工地風水師、跨縣市優良工程參訪、交流座談會、職安科技及友善環境觀摩會、安心營造工程認證及參與市府政策擬訂等，共同創造「三贏：贏得眾志成城、贏得企業永續、贏得友善環境」及「三好：職安文化好、勞工福利好、桃園會更好」局面。

此外，今年以小檜溪重劃區試辦的「3D安全網」，充分發揮群聚效應，明年將推廣至中壢青埔特區，持續促進各營造廠商互相學習，並組成新的安全網，為勞工朋友建構安全營造環境。