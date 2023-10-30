萬張骨牌推進慶祝羅東博愛醫院70周年

羅東博愛醫院為慶祝創院七十週年，特別籌辦一場別具意義的百人排萬片骨牌挑戰活動。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

大家在29日花費近4小時，用一片片五彩斑斕的骨牌，拚成一個4萬片巨大圖案。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

大家在29日花費近4小時，用一片片五彩斑斕的骨牌，拚成一個4萬片巨大圖案。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東博愛醫院為慶祝創院七十週年，特別籌辦一場別具意義的百人排萬片骨牌挑戰活動，吸引院內部上百名醫護人員、退休夥伴共同參與；大家在29日花費近4小時，用一片片五彩斑斕的骨牌，拚成一個4萬片巨大圖案，當骨牌全數推進完成後，現場響起如雷掌聲和歡呼聲，瞬間感動全場。

院長王文斌表示，排列骨牌必須謹慎專注，一刻也不能鬆懈，每組完成的圖案與其他組別也必須成功串聯，才能獲得最後的完美成果，活動磨練個人定性也考驗團隊合作，過程也許發生意外，但只要彼此打氣、一同鼓勵重新再來過。

就如同醫療場域，王文斌說，每個醫護人員都在各自崗位上盡一己之力，但同時需集眾人力量，大家合作信任、相互激勵，從單一部門到跨團隊合作照護病人，或是承擔突發社會發生的大量傷患意外事件等，皆需仰賴團隊共同面對難題， NEVER GIVE UP才能給予每一位病人盡善盡美的醫療服務。

為慶祝七十周年重要的里程碑，在台灣骨牌學院張子奇老師的帶領下，大家共同完成萬片挑戰，完整呈現博愛醫院過去、現在與未來，70年以來不變的初心。昨日下午約4時完成骨牌大圖，進行祝賀的推進儀式。

在眾人齊聲合唱生日快樂歌後，由羅許基金會董事長許國文、羅許基金會召集人許子文、羅許基金會執行長許豪與王文斌同時啟動象徵生日蠟燭的第一片骨牌，同時四萬片骨牌大圖，整齊劃一依序前進，骨牌前進的聲響貫穿整個會場，當全數推進完成後，現場響起的掌聲和歡呼聲，深深的感動了全場的每一人。

許豪表示，骨牌挑戰是醫院70週年紀念的一部分，主要在凝聚全體醫護人員的力量，他強調，每一片骨牌都極為重要、缺一不可，象徵每位同仁都是醫院最重要的資產，同時感謝每一位曾經參與的博愛人無私的付出與貢獻；在未來的路上，仍會以「健康促進、精進醫術、照護人群」為使命，確保大眾獲得健康。