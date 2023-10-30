60歲台商林先生20幾歲時檢查出高血壓，後又罹患糖尿病，30多年來病情控制不甚理想，近日引發心臟衰竭，緊急就醫發現是腎上腺長出腫瘤導致。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

60歲台商林先生長期在大陸工作，20幾歲即查出患高血壓後又罹糖尿病， 30多年來病情控制不盡理想，近日心臟衰竭緊急返台治療，發現腎上腺長出腫瘤影響代謝導致血壓和血糖控制不易，幸切除腫瘤後大幅改善；醫師提醒民眾，年輕時若罹高血壓，應提高警覺就醫治療。

大里仁愛醫院心臟內科醫師黃民評指出，心臟除了專責推送血液流動，也將營養與氧氣等送至體內提供人體所需。如果發生心臟衰竭時，會降低血液的供應量引發疲倦、喘及下肢水腫等症狀，當心臟衰竭更嚴重時，甚至會導致呼吸衰竭以及急性腎臟損傷等情形。

他說，三高（高血壓、高血糖、高血脂）病人也屬於心臟衰竭的高危險族群。若民眾於家中休息時測量血壓收縮壓超過130，或者是舒張壓超過80毫米水銀汞柱，就要小心高血壓。一般人的血壓大約從40歲起可能就會慢慢變高，建議民眾應該定期量血壓和體重。

不過，若民眾年輕時即有高血壓，要提高警覺是否是其他原因造成的續發性高血壓，例如腎臟疾病、內分泌腫瘤及睡眠呼吸中止症等。黃民評說，林先生就是因腎上腺分泌荷爾蒙所形成的腫瘤，造成高血壓影響心臟功能之外，還會干擾體內代謝導致胰島素的阻抗變強，讓血糖變得難以控制，心臟長期以來經歷如此折磨就變成心臟衰竭，幸經手術切除大幅改善。

黃民評提醒，高血壓會造成對身體其他器官的傷害、症狀及後遺症甚至可能經過好幾年才會出現，不可不慎，呼籲民眾應及早就醫。另，罹患心臟衰竭的病人要注意飲食營養攝取均衡，建議可採取少糖、少油、少鹽、少吃加工肉類品、多吃蔬菜，而且攝取適當水份和鹽份的原則，並搭配適當的運動，定期回診追蹤病情，遵照醫囑吃藥，隨時注意身體狀況，確保自身健康。