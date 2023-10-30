近期各大銀行陸續宣布將「清卡」，發卡數達650萬張的台新銀30日表示，針對超過6個月未動用的卡片，將會以亮點權益、檔期優惠或專屬活動等進行溝通，鼓勵客戶刷卡消費，等於是關懷活卡，對於未動用期間達2年、且多次溝通無效的信用卡，才進行停用。

各大銀行陸續展開清卡，對一年以上未刷卡消費的「呆卡」進行清卡政策，除了清呆卡、降低卡友被盜刷風險外，也有防詐目的。近期包括中信銀、渣打銀、永豐銀、一銀、凱基銀都宣布將針對持卡12個月以上未刷卡客戶進行清卡，而台新則針對持卡2年以上未刷卡客戶進行清卡。

台新銀行表示，針對超過6個月未動用的卡片，台新銀行會以亮點權益、檔期優惠或專屬活動等進行溝通，鼓勵客戶刷卡消費；如經多次溝通無效，且未動用期間達2年，將邀請客戶申辦其他熱門卡別，並停用久未動用的卡片，以維護其用卡安全。

根據金管會統計，至8月底國銀平均活卡率為63.9％，已較去年底的63.3％增加，其中有效卡量超過百萬張的八家銀行中，星展銀行、北富銀活卡率超過7成，永豐銀行、聯邦銀行低於6成。