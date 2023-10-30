以色列軍方表示，以色列國防軍(IDF)從周末起進一步深入加薩走廊北部，與哈瑪斯恐怖分子進行了一系列的激烈戰鬥，殺死了數十人。哈瑪斯方面的說法稱，在發生嚴重衝突後，以色列的坦克車和推土機已離開加薩城郊。

今天上午十點左右，巴勒斯坦目擊者稱，以色列坦克出現在加薩城郊區，封鎖了連接加薩北部和南部的一條主要道路，與坦克一同前進的還有裝甲推土機。以色列軍方表示，在空軍的支援下，坦克和步兵在北加薩與哈瑪斯成員進行了整夜的戰鬥，哈瑪斯成員以建築為埯體，持續以冷槍與火箭彈攻擊士兵。不過以色列軍方的火力集中，殺死了數十名武裝份子。

צה"ל המשיך במהלך הלילה בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה.



בהיתקלויות עם מחבלים ברצועת עזה, חיסלו לוחמי צה"ל עשרות מחבלים אשר התבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות. במהלך אחד מהאירועים, כלי טיס בהכוונת הלוחמים בשטח תקף מבנה כינוס של ארגון הטרור חמאס ובו מעל ל-20 מחבלים >> pic.twitter.com/IlGkMyoiSG — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 30, 2023

以色列國防軍發言人丹尼爾•哈加里少將(Daniel Hagari)表示，更多部隊在過去一天進入加薩走廊。「「在昨天間晚上，部隊消滅了數十名武裝恐怖分子，他們在建築物朝我們部隊攻擊。」

「我們在加薩地帶的地面行動正在擴大，部隊持續朝向恐怖分子的據點前進，他們在路線上設置各種障礙，要是地面部隊無法突破，我們就呼叫空軍炸毀。」

星期一發布的影片顯示，裝甲車在建築物之間移動，士兵在房屋內就位。確切位置尚不清楚。

以色列軍方已傳出受傷，在周六晚上，一名軍官因因迫擊砲爆炸而嚴重受傷，一名士兵中度受傷。目前尚未傳出戰死的消息。

半島電視台報導，巴勒斯坦消息人士週一告訴半島電視台，以色列坦克入侵加薩城省中部的薩拉丁街，距離邊界牆約3公里。

週一晚間，哈瑪斯的加薩政府辦公室主任薩拉馬•馬魯夫(Salama Maarouf)表示，以色列坦克已從加薩市郊區撤退。他說：「敵軍沒有在加薩住宅區有什麼進展，薩拉丁街發生的事情，只是是幾輛佔領軍坦克和一台推土機的入侵。」

「這些車輛瞄準了薩拉丁街的兩輛民用汽車，並且在強大的反抗運動中，迫使他們撤退。目前薩拉丁路上沒有佔領軍車輛，一切恢復正常。」