以色列軍方表示，以色列國防軍(IDF)從周末起進一步深入加薩走廊北部，與哈瑪斯恐怖分子進行了一系列的激烈戰鬥，殺死了數十人。哈瑪斯方面的說法稱，在發生嚴重衝突後，以色列的坦克車和推土機已離開加薩城郊。
今天上午十點左右，巴勒斯坦目擊者稱，以色列坦克出現在加薩城郊區，封鎖了連接加薩北部和南部的一條主要道路，與坦克一同前進的還有裝甲推土機。以色列軍方表示，在空軍的支援下，坦克和步兵在北加薩與哈瑪斯成員進行了整夜的戰鬥，哈瑪斯成員以建築為埯體，持續以冷槍與火箭彈攻擊士兵。不過以色列軍方的火力集中，殺死了數十名武裝份子。
以色列國防軍發言人丹尼爾•哈加里少將(Daniel Hagari)表示，更多部隊在過去一天進入加薩走廊。「「在昨天間晚上，部隊消滅了數十名武裝恐怖分子，他們在建築物朝我們部隊攻擊。」
「我們在加薩地帶的地面行動正在擴大，部隊持續朝向恐怖分子的據點前進，他們在路線上設置各種障礙，要是地面部隊無法突破，我們就呼叫空軍炸毀。」
星期一發布的影片顯示，裝甲車在建築物之間移動，士兵在房屋內就位。確切位置尚不清楚。
以色列軍方已傳出受傷，在周六晚上，一名軍官因因迫擊砲爆炸而嚴重受傷，一名士兵中度受傷。目前尚未傳出戰死的消息。
半島電視台報導，巴勒斯坦消息人士週一告訴半島電視台，以色列坦克入侵加薩城省中部的薩拉丁街，距離邊界牆約3公里。
週一晚間，哈瑪斯的加薩政府辦公室主任薩拉馬•馬魯夫(Salama Maarouf)表示，以色列坦克已從加薩市郊區撤退。他說：「敵軍沒有在加薩住宅區有什麼進展，薩拉丁街發生的事情，只是是幾輛佔領軍坦克和一台推土機的入侵。」
「這些車輛瞄準了薩拉丁街的兩輛民用汽車，並且在強大的反抗運動中，迫使他們撤退。目前薩拉丁路上沒有佔領軍車輛，一切恢復正常。」
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