苗栗縣數名消防隊員休假組隊報名參加西湖鄉排球錦標賽，1名賽事裁判在廁所突然倒地失去呼吸心跳，隊員們立即從選手切換救護工作模式，合力分工從鬼門關搶救回裁判1命。

西湖鄉公所為促進鄉內各行政機關、團體運動風氣，28日舉辦西湖鄉第47屆鄉長盃排球錦標賽，苗栗縣消防局第4大隊西湖分隊集結隊部及通霄、苑裡、特搜等分隊以及1名義消，總共8人組隊參賽，不僅抱回亞軍獎盃，更在賽事期間集體發揮專長，救人於危難。

擔任隊長的西湖分隊隊員張力仁今天告訴中央社記者，當天下午1名朱姓男裁判在廁所被發現倒地不起，隊員們聞訊立即趕赴查看，發現朱男臉色發紺、無意識、摸不到頸動脈、無呼吸心跳，判斷為OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

張力仁指出，朱男當時情況危急，他和同事們立即分工合作，分別跑到鄰近圖書館尋找公共心臟電擊器、撥打119及輪流實施CPR，輪到他按壓時，男子從原本臉色發紺、眼神上吊，恢復到已能自主呼吸，摸得到脈搏、雙手能揮動，隨後由趕抵現場救護車接手送醫。

張力仁表示，事發時正逢比賽空檔，他與其他隊員都在場邊觀看其他隊伍賽事，「我們打球不一定最頂尖，但CPR急救還算專業」，隊友們火速反應，立即從選手身分轉換專業救護工作模式，眾人合力將患者從鬼門關拉回來。

張力仁說，因為對排球活動有相當熱情，自民國104年起連續9年與消防局其他同好一起組隊參賽，曾在104、109、110等年度奪冠，今年雖屈居亞軍，但能夠集眾人之力，成功救回1條寶貴性命，更令人開心，「這是人生最值得紀念的一場賽事，也會是消防生涯中難忘救護經驗」。