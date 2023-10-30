有機車騎士因不滿交通管制，而對總統車隊比中指，竟然遭到警察咆嘯喝斥。（畫面翻攝 wowtchout – 地圖型行車影像分享平台）

一名機車騎士28日對蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁咆嘯喝斥，國民黨前台北市議員羅智強說這件事他感觸最深，馬英九被丟東西的時候，蔡英文跑去探視嗆馬團體，還說馬英九自己要學會包容別人。羅智強也指控，民進黨上台之後，總統維安規定「三不到」，「聽不到、看不到、打不到」，陳抗最扯的竟然是假摔、碰瓷，去構陷妨礙公務，這就是民進黨

一名機車騎士28日行經北市光復北路與民權東路口時，因不滿交管時間太長，憤而對面前通過的總統蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁喝斥。

據了解，這名比中指的騎士是因趕時間上班、不滿交通管制，才對眼前的車隊比中指。執勤員警看到後，將他引導至路邊喝斥，告知勿有過激言行後放行。

據悉，這列車隊雖是屬於蔡英文，但事發當時正要去松山機場接蔡英文，所以蔡英文並不在車上。

總統府29日回應，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

對此，國民黨前台北市議員羅智強今（30）日在《大新聞大爆卦》感嘆，這件事他感觸最深，「因為有一個人，我一路看著他被嗆被罵被羞辱，叫馬英九！」

羅智強指出，過去很多嗆馬、辱馬，對馬一些攻擊的做法，通通沒事，還被鼓勵。例如對馬英九丟鞋子，都被判免罰；丟書那一次是丟中、打中馬英九，還是一樣沒事。

「我今天最氣憤是」，羅智強直言，馬英九被丟東西的時候，蔡英文跑去探視嗆馬團體，說馬英九自己要學會包容別人。「妳要先想一想，妳有沒有包容別人？」

羅智強質疑，「這一次？比個中指警察就咆嘯，很兇衝過來」，「標準完全不一樣！」警方也說他沒有違法，沒有違法那訓斥他什麼？

羅智強痛批，民進黨上台之後，總統維安規定「三不到」，「聽不到、看不到、打不到」，陳抗最扯的竟然是假摔、碰瓷，去構陷妨礙公務，這就是民進黨，還好法院明察秋毫。