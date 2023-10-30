台南市一間高職職業學校，一名男同學疑似與同學覺得好玩，在手臂上畫上紋身刺青圖案，原本只是好奇，沒想到遭到學校裡的陳姓同學發現，被圍在廁所裡用台語訓問：「你是刺的喔！你竹聯的喔！」還被打了2個巴掌，整個過程被旁邊同學用手機錄下，被PO在臉書社團。

這段影片備PO上臉書靠北學校上。（翻攝畫面）

據了解，這名被霸凌的學生，疑似跟同學玩，模仿刺青的「半甲」，由同學在左手臂上畫上刺青圖案，沒想到卻被陳姓同學認為這個刺青是在跟他嗆聲，後來才知道是用畫上去的，被霸凌的同學在影片中還打了2巴掌，隨後就叫他去洗手檯把手臂洗乾淨，這整段影片被PO上了臉書社團《爆料公社》。

打人的陳姓同學IG上的PO文。（翻攝爆料公社）

這段影片被也被PO在臉書靠北學校內，PO文者還留言：「自以為秋條有實力扛個轎就可以賞人家巴掌 好屌喔，這樣裝一塊七辣會比較多嗎 還是人氣會攀高起來」沒想到打人的陳同學收到消息，也在IG回應，說大家都不知道頭尾，根本不知道來龍去脈，講的他好像沒事找事做。

目前這段影片以在網路流傳開來，至於這件事情的始末到底是如何，還有待校方出來說明才可釐清。