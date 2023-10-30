因應地緣政治情勢緊張，政治人物喊出「備戰才能避戰」論調。內政部警政署推出可顯示「防空避難專區」的App，但國民黨台北市議員游淑慧測試發現，App顯示的「防空避難專區」竟然遍布各街區，讓她直酸「原來這麼多？家就是最好避難處，平時請保持好自己家的地下室空間清潔！」

內政部警政署推出「防空避難專區」App，功能說明如下：一、本功能主要用於具有Google Maps App的行動載具（手機或平板），請在有網路環境下先開啟定位功能，並允許瀏覽器取用位置後，即可立即顯示您附近的防空避難處所。二、若Google Maps App無顯示防空避難處所，請再點選一次連結。

「猜猜這是什麼？」游淑慧今(30日)在臉書發文附圖提到，民進黨一直強調要備戰，今天自己好奇地查詢若戰爭發生，我們要到哪裡防空避難？「這是內政部警政署防空避難專區，很心安，原來防空避難處這麼多？家，就是最好避難處。平時請保持好自己家的地下室空間清潔！」