以李姓女子為首的詐欺集團，多次藉由幣商交易躲避刑責，警方透過數位分析金流查知李女等6人涉案，經執行搜索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，詢後依詐欺及洗錢防制法移請新北地檢偵辦。

新北市刑大日前追查一個詐騙犯罪集團，發現李女將詐騙所得購買虛擬貨幣，經過洗錢程序，再交付給上游成員，李女曾7度遭警方移送，卻一直獲得不起訴處分。

警方調查，詐團成員在交友網站上偽冒帥哥美女，以假投資名義詐騙14名被害人，雙方互加LINE後，詐團成員遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站，依其指示匯款及操作即可投資獲利，進而致被害人陷於錯誤並匯出款項共計約113萬元。

李女等人將詐騙款項兌換成泰達幣，再假借幣商名義，以場外交易模式將泰達幣提領至境外上游詐欺集團之錢包地址，藉此從中賺取大量報酬，甚至為製造偵查斷點，竟然還偽造買賣雙方對話紀錄。

為了躲避檢警查緝，李女還製造假的交易紀錄，營造確實有人向她購買泰達幣假象，以此手法矇混過關，獲得7次不起訴處分。

經警方深入分析虛擬貨幣金流，並調閱幣流交易紀錄多方比對，最終識破詐欺集團謊言，進而將李女羈押並起訴在案。