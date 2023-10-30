高雄17直播鋼鐵人耕耘基層的「大南方計畫」，30日球員們把隨租隨還的iRent當成「South Train」，來到鍛鐵盃國中男子組冠軍的高雄市陽明國中，鋼鐵人全員與陽明國中男女籃以及250位同學「以球同樂」。

現場活動除了讓陽明國中男女籃隊員與鋼鐵人球員進行五對五對抗，總教練邱大宗也特別安排三位外籍球員對尬冠軍隊伍，班尼特、比克以及丹尼爾3人接連的灌籃秀也讓現場氣氛嗨到最高點。另外，還有外貌神似鋼鐵人新秀「小跑車」劉承彥的陽明球員，與劉承彥進行一對一對抗，也成本次活動亮點。

陽明國中為目前高雄市規模最大、人數最多的學校，陽明國中籃球隊以社團為性質，強調運動、課業並重，也因此籃球隊的成員們成績須達一定標準才能出賽，陽明國中隊長詹曜輝就是一名品學兼優的學生，本次鍛鐵盃冠軍賽打出戰神級表現，個人拿下全場最高29分，今日也一圓與班尼特同場較勁的夢想。

2023金築鍛鐵盃籃球賽上周正式圓滿落幕，聚集了眾多南部隊伍，一同完成這次為期兩個月的比賽，晉級四強隊伍除了獲得豐富禮品外，四強隊伍的球隊故事也即將登上鋼鐵人官方社群，如同鋼鐵人本季口號「GO雄TEAM」能夠結合南部學校，讓更多人認識南部隊伍，一同組成龐大的高雄隊。