韓流教母謝穎創辦的「好的媒體」一直是台灣與韓國娛樂圈和美業交流的重要平台，之前舉辦了李成種來台演唱會，並與韓國國際美容標準教育機構IBQC合作，共同推動建立美業的國際標準，2023年7月1日更破天荒在台灣進行首屆ISO17024 SMP(頭皮紋髮)與BET(耳穴美容)的國際考試，努力推動台灣美業的國際標準認證，這些成績果然被國際看到了，謝穎將在11月7日率30多人評審團前往越南胡志明市，受邀為越南勞動部首屆ISO17024美業個人技術認證檢定考試擔任國際監督評審。

好的媒體CEO謝穎(右)率團赴越交流，左為荷森美業CEO葉曼。(戴志揚翻攝)

台灣這幾年已經是亞洲美業的新勢力，不過近來越式洗頭店如雨後春筍般出現在台灣的街頭，可見越南在美業方面的競爭實力頗為強大，舉凡洗頭、理髮、半永久妝容、美甲與皮膚保養都可看到越南的從業人員，越南政府勞動部目前為了將美業產業發展與國際接軌，引入ISO17024國際美業個人技術認證標準，特地在11月8日於胡志明市舉辦1500人的考試競賽，並特別邀請在舉辦ISO17024 國際美業個人技術認證檢定考試有多年經驗的韓國IBQC (International Beauty Qualification Center ) 與「台灣好的媒體(Nice Media)」 前往越南交流指導。

這場檢定考試除了舉辦PMU(半永久妝容)、Skin Care(肌膚管理)、Make-Up（化妝）、Nail Art(美甲)考試競賽之外；將於11月9日舉辦SMP(頭皮紋髮)、SRT(皮膚遮蓋術)、BET(耳穴美容)、等新技術發表，等同是一場國際美業交流盛會。

在越南舉行的美業交流盛會，受到國際高度矚目。(戴志揚翻攝)

ISO ( International Organization for Standardization ) 是由多國標準制定團體的代表組成的國際標準化組織。成立於1947年，旨在解決每個國家不同產業通商標準的問題，開發和推廣國際通用標準。ISO規定的標準被廣泛應用於國際公約或國家標準制定，具有強大國際影響力，目前全球已有168個國家加入成為會員。

ISO 17024 是國際認可資格，該資格由加拿大標準委員會(SCC)審核並頒發，用於人員資格認證。針對國際公認的質量，對個人進行美容、藝術、文化、IT、金融等技術認證，所追求的核心價值是「相同」與「共同標準」，通過不斷監督提高個人的能力和企業價值。

「好的媒體」與韓國IBQC自2022年4月合作，一起推動建立美業的國際標準，2023年7月1日更破天荒在台灣進行首屆ISO17024 SMP(頭皮紋髮)與BET(耳穴美容)的國際考試。2023年9月10日好的媒體與授權給台灣唯一的協辦單位(荷森美業)，共同舉辦第二屆SMP ISO17024 Generalist Level 一般級別考試。2023年9月19日「好的媒體」與「韓藝美院」舉辦BET耳穴美容Professional Level專家級考試。「好的媒體」在IBQC的授權指導下，已經培育出多位台灣籍ISO17024國際監督官、國際評審官，在國際美業標準的認證檢定與標準推廣佔有一席之地。

「好的媒體」已有多次舉辦ISO17024檢定考試的經驗，此次由謝穎率領30多位台灣頂流的美業老師，前往越南擔任比賽監督評審團，也開啟未來與越南、韓國的美業技術交流合作，形成亞洲美業新聯盟。