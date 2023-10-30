許多家長常因孩子出現各種狀況得要臨時請假。一位爸爸近日發現兒子罹患腸胃炎，雖然已經掛號看醫師，但因為病況無法送去幼兒園照顧，爸爸只好臨時在前一天跟公司請事假，沒想到卻被店長拒絕，「目前你兒子的狀況，應該需要媽媽的照顧」，讓爸爸氣得直呼「我是一個爸爸，但我顧自己的兒子也是很有辦法的好嗎」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，兒子今年8月開始上幼兒園後，常常會出現發燒症狀，他也因此請了2次假在家顧兒，另外兒子註冊日也請了1天假，結果被老闆娘約談說，老婆也該幫忙分攤育兒責任，老婆2個月來也為了照顧兒子請了4、5次假；這次兒子罹患腸胃炎，雖然已經看過醫師、吃了藥，還是一直上吐下瀉，沒辦法去幼兒園，他覺得應該換自己幫忙了。

原PO指出，這次他提前一天跟公司請事假，沒想到店長卻回應，「目前你兒子的狀況，應該需要媽媽的照顧，沒辦法准假」，讓他忍不住怒轟，「我老婆也跟公司請了很多次假了，我們公司這邊根本也不會知道好嗎？是不是覺得自己的員工有去上班就好這樣最重要，請假都是其他公司員工的事情？還有需要媽媽的照顧到底什麼鬼，我是一個爸爸，但我顧自己的兒子也是很有辦法的好嗎」。

對此，許多網友紛紛回應，「投訴勞工局！」、「我前同事就是因為小朋友生病頻繁請假，被主管逼離職的」、「勞基法裡有不扣考績的『家庭照顧假』，未滿12歲的親生子女需要照顧時公司必須准假，相關規定可以再上網查『家庭照顧假』」、「什麼鬼，照顧小孩一定是媽媽的事嗎，媽媽如果也一樣不能請假，是不是就要放小孩去死」。

事實上，根據勞動部《性別平等工作法》家庭照顧假之規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假，家庭照顧假日數併入事假計算，全年以7日為限，事假期間不給工資，其中與一般事假不同的是，「雇主不得因受僱者請家庭照顧假而視為缺勤而影響其全勤獎金、考績」。