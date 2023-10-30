女星焦凡凡與歌手婁峻碩交往約7年，近期傳出好消息，男友在馬爾地夫向她求婚，並同時在IG公開發文，好人緣的兩人貼文底下也釣出一排「藍勾勾」，許多藝人好友紛紛送上祝福，連「國際巨星」小S也親自留言，笑虧「婚後就不是過夜女神」。

婁峻碩與團體五堅情去年到小S的節目《小姐不熙娣》宣傳，當時小S大讚婁峻碩身材外型亮眼，更玩笑逗弄婁峻碩跟焦凡凡分手，後來身為小S狂粉的焦凡凡上節目，不但不介意此事，反而回應願意為了偶像放棄愛情「我真的愛妳愛到，只有妳說分手我會願意」，引發不少笑果。

小S暖留言送祝福「結婚就不是過夜女神了喔！是同床嬌妻」。（圖／翻攝自焦凡凡IG）

焦凡凡在節目中被小S犀利幽默套話，當時不小心說溜嘴，偶爾會到男友家過夜，是什麼情況下過夜？焦凡凡自爆「就是開心的時候啊」，還因此被小S封為「過夜女神」。近日焦凡凡除了放閃答應求婚喜訊，還加碼曬出馬爾地夫度假美照，小S留言祝福「一定會幸福的，而且結婚就不是過夜女神了喔！是同床嬌妻」，焦凡凡也開心回覆「哇噻，S姐果然神神，一換過夜就過到同床未婚妻哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，love u」。