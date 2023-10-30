跨國企業調整供應鏈及投資布局，看好東南亞市場，東協成為國際供應鏈重組移轉的重要目的地。國民黨台北市議員李彥秀指出，台灣對東協出口逐年降低、衰退深不見底。以東協10國出口比重來說，就從2016年的18.36％到2022的16.81％。競爭力減弱，出口佔比降低，這就是民進黨新南向政策的真相。直批經貿政策應回歸專業，不該被意識形態綁架，賴清德還要延續蔡英文政治掛帥的不務實做法，只顧內宣不顧經貿嗎？

「東協出口衰退，新南向只是大內宣！」李彥秀今(30日)在臉書發文提到，前新加坡外長楊榮文說，搞好兩岸關係，東協就是台灣的天下。但民進黨逢中必反，政治掛帥的不務實做法，8年執政不只加入不了任何經貿組織，更沒有和任何一個新南向國家簽署貿易協定。最終結果就是讓台灣對東協出口逐年降低、衰退深不見底。以東協10國的出口比重來說，就從2016年的18.36％到2022的16.81％。

「競爭力減弱，出口佔比降低，這就是民進黨新南向政策的真相！」李彥秀指出，2022年，台灣整體貿易順差是519億美元，對陸港順差則是1004億美元，因此如果扣掉對陸港順差，台灣就會出現貿易逆差。誠如全國工總理事長苗豐強所說，新南向不是錯誤政策，但台灣更應該善用作為大陸與東南亞的連結點地位，強化競爭力，而不是變成斷點，失去競爭力。

李彥秀直批，民進黨喊了很多年新南向，但加入不了RCEP、CPTPP，又無法和新南向國家簽訂新的FTA，讓新南向只是大內宣。「我想請問賴清德，還要延續蔡英文的政策，只顧內宣、不顧經貿嗎？經貿政策應回歸專業，不該被意識形態綁架！」