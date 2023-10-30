藍白整合30日正式進入政黨協商階段，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議，雙方展開約1.5小時半閉門會談。會後，雙方共同聲明四點，分別為「共同進行台灣第三波民主改革」、「未來、能源方面發展的共識」、「總統應赴立法院進行國情報告」及「兩黨同意於2024大選共同努力，在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化」。對此，前立委沈富雄30日就表示，「從上個禮拜到11月20日登記，有三個禮拜多一點，柯文哲心裡所想的就是我如何用掉這三個禮拜，不能讓這三個禮拜有空檔，包括他答應政黨協商也是其中一部分」，引發討論。

沈富雄30日在廣播節目《POP大國民》中表示，「柯文哲在上週已經進入轉折點，他曉得他的最高峰，一個人憑著一張嘴和20％的支持度，可以玩到今天，了不起，但他到了上個禮拜已經到了頂點，從此就要轉折向下」，沈富雄更接著說，「所以從上個禮拜到11月20日登記，有三個禮拜多一點，柯文哲心裡所想的就是我如何用掉這三個禮拜，這個非常重要，一個轉折向下的候選人，不能讓這三個禮拜有空檔，因為有空擋他的支持度就會往下掉，所以他要好好用，包括他答應政黨協商也是其中一部分」。

沈富雄最後也說，「但在政黨協商處理的過程中，最難的要擺在後面，所以今天這個協商出來的四個結論，都算是正向，這個很有用，但有趣的是他們沒碰到不分區立委，我一向都宣揚國民黨、民眾黨政黨票要1：1配票，重點是在於這是很難得的一次，國民黨可以考驗柯文哲，柯文哲就是要爭政黨認同度，讓他民眾黨未來能夠成長」。