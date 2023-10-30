位於台北市中山區一棟社區大樓，因多年來發生不少命案，有台北市最猛凶宅之稱，據統計30多年來，平均每年至少1人從這棟大樓喪命，不乏外地人到該處輕生的離奇案例。如今該大樓又添1條亡魂，29日晚間，警消獲報大樓後巷有人死亡，警方查出死者是家住中部的少女，研判她從大樓頂墜落，排除外力介入，但墜樓原因成謎。

據調查該少女29日星期天晚上獨自搭火車北上，在台北車站轉捷運到雙連站，徒步走到「最猛凶宅」之稱的社區大樓，再搭電梯上樓頂，不久後就被計程車司機發現陳屍在大樓後巷，送醫急救仍宣告不治。

警方調閱監視器發現，少女搭車、徒步的過程，不斷低頭滑手機，不排除是在查找大樓地址的定位資料，或是與網友聯繫。由於該大樓龍蛇混雜，長年無門禁管制，路過計程車司機一度以為有人晚上路倒，趨前一看才發現地上滿是鮮血。

警方從頂樓跡證與監視器畫面，排除外力介入，不過少女墜落時，帶著手機一起墜下，手機摔爛無法開機，完全無法還原她生前究竟與何人聯繫，或是網路搜尋什麼資料。

今天檢警相驗遺體，少女母親悲痛萬分， 直說女兒並無異樣，也感覺不出有何困擾，不解為何獨自北上，且陳屍在一棟知名凶宅外，甚至懷疑生前是否向網友吐露什麼心聲。但諸多疑問，都因手機摔爛無法開機，得不到解答。

該大樓附近居民說，平均每年都發生憾事，甚至讓大樓被貼上最猛凶宅的標籤，呼籲市府能介入，與大樓管委會協調加強門禁管制，別再讓人輕易闖入、隨意上樓。