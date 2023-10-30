好萊塢男星馬修派瑞（Matthew Perry）曾在經典影集《六人行》中飾演主角之一的錢德賓，幽默風趣的螢幕形象深受許多影迷喜愛，不過後期卻因為染上毒癮導致事業走下坡，今（29）日驚傳他死於紐約家中浴缸，死因是溺斃，享年54歲，讓全球影迷感到驚愕，前女友影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）發文提起兩人的情史。

葛妮絲派特洛出身於演藝世家，母親是著名演員，父親是製片人和導演，教父是名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），她憑藉《莎翁情史》獲奧斯卡最佳女主角獎，後來在《鋼鐵人》與《復仇者聯盟》系列電影中飾演鋼鐵人女友「小辣椒波茲」，因此被大眾熟識，日前馬修派瑞逝世，葛妮絲派特洛在社群發文提到他們在1993年的夏天認識，當時在麻薩諸塞州的戲劇節上展開夏日戀曲，那個夏天大部分時間都和彼此度過，葛妮絲派特洛誇他「他很有趣、很貼心，在一起時充滿樂趣」，他們有空會開車到郊外小溪游泳，或是去大學酒吧暢飲，也曾在田野中親吻。

當時馬修派瑞已拍完《六人行》的第一集，但仍未播出，當時他很緊張，又期待這齣戲可以為他的演藝事情帶來重大改變，後來電視劇如願爆紅，葛妮絲派特洛提到兩人只在一起一段時間，分手後每次碰面還是很開心，她坦言「我今天真的很難過，我相信很多人也是，真的希望馬修安息。」除了葛妮絲派特洛，當年《六人行》是馬修派瑞邀請茱莉亞羅勃茲來客串，兩人也在交流中漸漸產生情愫，拍攝前就已經交往了，但戀情只維持了兩個月，馬修派瑞因為兩人名氣不對等自卑提分手。

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