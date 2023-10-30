為了淨零碳排，汽車必然要走入歷史，改為電動車。不過電動車仍然有許多不方便的地方，因此有些汽車研究單位認為，「只要改用無碳燃料，汽車依然可以繼續跑」。奧地利行動技術公司 AVL 就是這樣想的，他們設計了一款以氫氣為燃料的2.0升渦輪賽車引擎，它仍然有引擎的轟鳴聲，但是廢氣只有水蒸氣...呃…還有一些少量的氮氧化物。

新阿特拉斯(New Altas)報導，討論非碳燃料的時候，氫是最常被提及的(其次是氨燃料)，不過與氫有關的宣傳，大多與燃料電池動力系統有關，也就是說，仍然是一種電池車。但是，單純的氫燃燒引擎，也慢慢進入嚴肅的討論階段，它最大的優點就是幾乎不需要更改現有的引擎設計，而且駕駛感受也差不多。

不過氫燃料也有該克服的問題，否則不會直到現在才被討論。事實上早在1970年代的石油危機期間，也有氫燃料的研究。當時就發現，受限於氫氣的儲存量，稀薄燃燒技術比較合理，但是它也會導致功率輸出降低，這對於賽車引擎來說尤其成問題。

奧地利AVL決定修改渦輪增壓器，利用注水系統來調節燃燒，從而實現更安全的燃燒並提高動力，在模擬中，它的工作表現非常出色。

AVL 的設計，解決了稀薄燃燒，以及低功率輸出問題，從而使具有更多的動力值，本月對原型2.0 升渦輪四缸引擎的測試，引擎在6,500 rpm(每分鐘轉速) 時，可輸出410 hp(馬力，相當於302 千瓦)，在3,000 至4,000 rpm 時，可輸出總扭力369 lb-ft (磅-呎，相當於500 牛頓-公尺) 。這樣的表現相當不錯，已具有賽車等級的水準。

我們都知道，氫氣燃燒後的生成品是H2O的水，不會有任何碳排放，但是這不意味著它毫無有害廢氣，其實在高溫燃燒環境期間，氮氣也會與氧氣作用，形成氧化亞氮 (NOx)，這也是一種溫室氣體，因此不能說毫無汙染。然而，數量並不多，稀薄燃燒引擎有助於降低這些排放。因此，氫燃燒引擎仍然是值得研究的，它更容易適應，而且它仍然具有經典的引擎轟鳴聲與駕駛的振動感。