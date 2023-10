繼去年12月由Wonderful Ent. Asia所舉辦的DPR世界巡迴演唱會台灣站後,不到1年內DPR的當家歌手DPR IAN也決定要在 11月22日再次回到新北的Zepp New Taipei為大家帶來他新的音樂作品,以及一場精彩的個人演唱會。

因為全球疫情的關係,DPR團隊才剛在去年完成了他們這一共30站的世界巡回演唱會,而伴隨著去年的世界巡迴圓滿結束,DPR團隊各個成員們也回到崗位繼續他們的工作。其中DPR IAN更是於今年釋出全新專輯《Dear Insanity…》,並同樣積極釋出更多音樂作品和影像畫面,其中包含〈Peanut Butter & Tears〉、〈So I Danced〉以及〈Don’t Go Insane〉等等全新的熱門單曲。

成立於2015年的韓國獨立音樂及影像創作廠牌DPR,團隊靈魂人物DPR LIVE於同年發表EP《Till I Die》初試啼聲,2017 年推出首張專輯《Coming To You Live》,以頹喪低沉的嗓音、慵懶隨意的音樂調性,及揮灑自如的韓、英語混搭,使他在韓國樂壇成為一位無可取代的創作型饒舌歌手。

DPR 旗下成員皆來自不同領域,包括在音樂及影像創作上別具才華的音樂人DPR IAN、廠牌御用音樂製作人兼歌手DPR CREAM,及負責廠牌營運的DPR REM。其中DPR IAN與DPR LIVE參與漫威電影《尚氣與十環傳奇》原聲帶製作,發表重磅單曲〈Dimaond and Pearls〉。同年DPR LIVE更於饒舌廠牌88rising舉行的音樂節「Head in the Clouds Festival」上, 與當紅韓國饒舌女帝CL火熱共演,人氣可見一斑。