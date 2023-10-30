民進黨總統參選人賴清德29日在新竹助選時表示，如果現在問魔鏡：「全世界最希望下架民進黨的是誰？」、「最希望藍白合的是誰？」他稱「魔鏡的答案一定都是中國共產黨！」國民黨立委鄭麗文直批，民調顯示只有24.5％民眾希望民進黨繼續執政，超過一半支持政黨輪替。直批民進黨總在選舉前搬出抗中保台、餵芒果乾給百姓吃，還有別招嗎？綠委趙天麟被酸親中才沒幾天，又在玩同一招。直呼「魔鏡是給壞蛋用的！」

「民進黨的一千零一招，抗中保台！」鄭麗文今(30日)在臉書發文提到，賴清德昨天到新竹縣為黨籍立委參選人站台前，接受媒體聯訪表示：「若國民黨與民眾黨取得國會過半席次，可以確認，未來台灣的門戶必然洞開，台灣的潛艦將無法積極製造，認為國民黨與民眾黨的合作竟是從破壞國家安全開始，令人遺憾。」 請問賴清德是怎麼知道的？導致兩岸情勢緊張的不是民進黨嗎？芒果乾再度開賣！

鄭麗文指出，賴清德甚至還說，如果問「魔鏡」全世界最希望下架民進黨的是誰？那一定是中國共產黨！民進黨不接受一個中國原則的九二共識，也不會和中國洽簽以一個中國為前提的服貿協定，更不可能簽和平協定，民進黨主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由2300多萬人決定。又來了！違反中華民國憲法的言論居然還可以提出來講！賴清德要不要再去重修憲法？

「而且賴清德問魔鏡全世界最希望下架民進黨的是誰，確定魔鏡不會說是全台灣2300多萬人民嗎？」鄭麗文質疑，賴清德有看過民調嗎？根據民主文教基金會10月13日公布最新2024總統大選選情民調，關於希望民進黨繼續執政還是政黨輪替？其中只有24.5％民眾表示希望民進黨繼續執政！超過一半支持政黨輪替！不檢討自家黨，管到別人家？民進黨總在選舉前搬出抗中保台、餵芒果乾給百姓吃，屢試不爽！還有別招嗎？

「執政這麼久了，芒果乾都臭酸賣不動了！」鄭麗文強調，況且執政黨遇到雞蛋、美豬洗產地、光電案、爐碴案，甚至遇到大學生提問民進黨貪汙腐敗問題怎麼解決時，有人回答得出來嗎？沒有！再說一次，真的沒有！只會製造百姓恐慌，算什麼清廉、勤政、愛鄉土？笑死，更不要說上禮拜才發生趙天麟愛家形象崩壞，網友甚至說「民進黨應該不敢再說抗中保台了」，現在大家來看看，短短幾天抗中保台不就又來了嗎？

鄭麗文直酸，賴清德還記得自己在反中的同時，還說過要請習近平吃飯、喝全糖珍奶嗎？這難道也是一種抗中保台嗎？「魔鏡是給壞蛋用的！」