（更新最後賽果）在季後挑戰賽連贏2場的樂天桃猿，帶著「聽牌」優勢再次來到台南，靠著嚴宏鈞、廖健富全壘打，加上先發投手曾仁和5.2局失1分好投，以7比1擊敗統一獅，以系列賽3勝1敗取得另一張「台灣大賽」門票，將與味全龍爭冠。

帶著連勝氣勢來到台南，桃猿連3場打線「複製貼上」收到好的效果，首局就靠林立、成晉連續安打先馳得點，前4局更是局局有分數進帳，嚴宏鈞在2局上敲出2分炮、3局廖健富補上陽春炮，4局上面對獅隊第2任投手胡智爲再用3支安打換回2分，將領先擴大至6分。

6局下曾仁和續投，先被首棒打者陳傑憲敲安，2出局後潘傑楷內野安打上壘，桃猿看到獅隊啟用代打林安可也決定更換投手，換上左投王志煊，林安可敲出左外野二壘安打助隊追回1分，但陳重廷遭到三振，曾仁和最終繳出5.2局失1分成績。

桃猿在先讓1勝的情況下連贏3場，成功「下剋上」拿下另一張「台灣大賽」門票，這也是隊史首次在季後挑戰賽出線，2008年La New熊以直落三不敵兄弟象，無緣總冠軍賽。

桃猿連2年爭奪總冠軍，今年對手將是包辦下半季冠軍、全年戰績第1的龍隊，11月4日起將進行7戰4勝制系列賽，龍隊握有第1、2、5、6、7場，5場主場都安排在天母，桃猿則是第3、4戰擔任主場，地點在桃園大本營。