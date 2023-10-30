藍白整合30日正式進入政黨協商階段，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議。會後，雙方共同聲明四點，分別為「共同進行台灣第三波民主改革」、「未來、能源方面發展的共識」、「總統應赴立法院進行國情報告」及「兩黨同意於2024大選共同努力，將立委席次最大化」，至於正副總統部分則尚未有定論。對此，前立委郭正亮30日就表示「國民黨你自己要想通，你要用什麼方式讓民眾黨願意跟你合，因為民眾黨不跟你合他還是贏，現在的核心點是國民黨要怎麼說服柯文哲願意當副的，問題核心在這裡」，引發討論。

郭正亮30日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這表示朱立倫還沒有跟侯友宜談好，柯文哲現場說要尊重當事人意願，做決定的時候當事人必須在場，這點就說完一切了，就侯友宜還不願意進來談，就是這樣，所以這一點當然就沒有結論」，郭正亮也提到，「只是說立委席次極大化，必須是以總統完成協商作為前提，所以總統協商未完成，等於一切都沒有完成，這壓力還是在國民黨，有民調說壓力在柯文哲，那完全錯誤，柯文哲哪有缺什麼，柯文哲怎麼樣不分區就是增加8到10席，此時此刻他已經贏了，現在只是說他要分到多少行政權，是這種問題」。

郭正亮直言，「所以是國民黨你自己要想通，你要用什麼方式讓民眾黨願意跟你合，因為民眾黨不跟你合他還是贏，是你國民黨很接近執政，而且你過去執政過，你希望重新執政，大家要想清楚本來選舉的目標，現在的核心點是國民黨要怎麼說服柯文哲願意當副的，問題核心在這裡」。

郭正亮最後更說，「所以我認為有一個方案今天他們沒有談，就是要談說不管誰當正的，我們一定讓副手有實權，大家是先把這個東西講出來，還是要把關鍵的問題講清楚，你總統沒辦法順利產生合作、國會沒有過半講這些都空的，還是要回到問題的本源」。