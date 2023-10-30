台北市1名外籍男子要與女友討倫居留問題及求婚，到女友住處，卻因想與女友發生關係遭拒，而出手打女友雙頰及掐住脖子，導致女友臉頰、頸部紅腫，下背、雙前臂及雙膝泛紅等傷害。因此控告外籍男妨害性自主及傷害罪，法院審理後依傷害罪，處外籍男拘役20日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，外籍男因要與女友討論居留的問題及求婚，於是來到女友房間，外籍男打了通電話，用法文講了很久，女友因此躺在床上滑手機，外籍男講完電話後，就將衣服脫掉剩一件內褲，想跟女友發生關係並壓上去，因其掙扎，因此外籍男以左手掐住其脖子，右手打其左臉、右臉1個耳光，女友掙扎並大叫，抓起手機說要報警，外籍男慌忙才放開她，女友打開房門大叫「報警」，家人看他衣衫不整，就叫他趕快把衣服、褲子穿好，馬上給我出去。

外籍男到案辯稱，因女友看見其手機內有其與其他女性之合照心生不滿，遂打他巴掌，當女友要打其第2下時他抓住女友的手，後來他放開女友的手，女友就跑出房間，並向家人說他攻擊她等語。

而女友證稱，她與被告為前男女朋友關係，案發當日被告打電話給她，並來到其住處，後進到其房間內。一開始被告跟她討論居留的問題，因為被告已放棄原國籍，被告希望復合但她拒絕。

法院調查，A女於第一次警詢時稱被告當天到其住處，因與妻子分居並正洽談離婚，被告來跟其談復合以及求婚；第二次則改稱被告向其求婚後，其拒絕，被告後來跟他朋友用法文講電話，時間很久，其就躺在床上滑手機，被告講完電話後，就將衣、褲脫掉，剩下紅色內褲，被告復強壓在其身上，並以手指企圖對她性侵，其有拒絕被告等語。有供述前後不一之瑕疵，其所指述之情節是否可信，即非無疑。

法官審酌，被告因與女友就居留等問題發生口角，被告竟以前揭事實欄所示方式導致A女受有臉頰、頸部紅腫，下背、雙前臂及雙膝泛紅等傷害，顯不尊重他人之身體法益，自應受一定程度之刑事非難。考量被告犯後否認犯行，未與A女達成和解。依傷害罪，處外籍男拘役20日，可易科罰金。可上訴。