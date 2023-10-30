日本排放福島核汙水後，遭中國大陸全面禁止日本水產品進口，嚴重衝擊以大陸為主要出口對象的日本水產業。但據外媒報導，美國已經開始大量購買日本水產，供應給美軍作為伙食，以抵銷大陸禁令的影響。

據路透社獨家報導，美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）30日接受專訪時宣布了美方的這項新措施。被封為「美版戰狼」的易曼紐聲稱，大陸的禁令是其「經濟戰」的一部分，他認為美國政府應該更廣泛地研擬如何幫助日本。

易曼紐表示，這是美軍首度採購日本當地的水產品，儘管首批採購的扇貝僅有800到900公斤，遠不如日本去年出口到大陸的逾10萬噸扇貝，但採購的數量與種類都會慢慢增加，不但提供給軍隊食堂與船艦上的士兵，還會在美軍基地的商店與餐廳銷售。

易曼紐強調，這是美軍與日本水產業及合作社之間的長期契約，但也坦言，他並不會幻想美軍的採購能夠取代大陸市場。

另外，據共同社報導，熟悉水產業的人士透露，過去從事加工北海道等日本產扇貝的大陸企業，目前正打算把加工據點轉移至泰國或越南等東南亞國家，最快可能今年內就會啟動。