金門縣無黨籍前縣議員李應文今（30）日透過臉書宣布，不參加此次立委選舉。（擷取自李應文臉書）

原在今年6月間曾對外宣稱將角逐明年金門縣立委寶座的無黨籍前縣議員李應文，今（30）日突然在臉書發布重磅消息，他表示，近來因「頸部左神經出孔縮小」舊疾復發，導致身體左半部已部分麻痺，經與家人溝通後決定先以治療身體為主，不參加此次立委選舉。

消息一出立刻引起廣大支持者關心；尋求連任的國民黨籍立委陳玉珍表示，「他是可敬的對手，謝謝他的禮讓」；「代夫出征」的民眾黨籍立委參選人尚文凱則說，「未來的路還很長，希望他早日康復」。金門縣立委之爭瞬成「雙姝」對決 。

李應文今在他個人臉書無預警發布訊息表示，經過一個星期與家人的溝通，他決定不參與此次的立委選舉，雖然已經努力了大半年，但由於近來舊疾復發（頸部左神經出孔縮小），導致身體左半部一直「麻麻的」，甚至左腳腳底板都快沒知覺了。家人跟希望他先以身體為主，因為要有健康的身體才能為大家服務，因此要去找以前的主治醫師再做一次治療。

李應文也表示，很感謝大家這半年對他的鼓勵與幫忙，但眼看選舉日就快到了，必須做出決定，未來的日子還很長，他還是有機會為大家服務，他也深知做這樣的決定後，後面接踵而來的是各種揣測，但請大家相信他的個性及誠信。

很多李應文的支持者得知他不參選立委的原因後都表示關心，個人臉書留言也瞬間被刷爆。有人覺得「金沙鎮長」很適合他；有人則說想幫他推薦醫生；最多支持者則勸他要保重身體要緊，養好身體再戰。

對此，尋求3連霸的國民黨立委陳玉珍表示，她跟李應文曾是金門縣議會的同事，且共事過很長的時間，並稱讚李應文問政很接地氣，且勤跑基層，「是可敬的對手」，也希望他先把身體養好，「謝謝他的禮讓」。

尚文凱則說，最近常常在宮廟活動中會碰到李應文穿梭於人群中幫忙，非常努力服務鄉親；但未來的路還很長，要承擔責任就需要有健康的身體，也希望他早日康復。

至於先前也曾傳出要參選金門縣立委的台灣基進黨發言人楊佩樺則表示，她在本月15日已獲該黨列入不分區立委名單。明年初金門縣立委之爭在李應文宣布退選後，目前已成「雙姝」對決局面 。