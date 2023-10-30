知名導演侯孝賢25日傳出罹患失智症，對此家屬發聲明證實該傳聞，目前侯孝賢已退休，回歸家庭安心休養，家屬也表示侯孝賢的公司目前營運一切正常，不過籌備的電影《舒蘭河上》無法繼續執行，讓一票影迷感到遺憾。今（30）日侯孝賢被拍到街頭散步，健康狀態遭曝光。

根據《自由時報》報導，侯孝賢現身台北街頭，身邊有人陪同，精神狀態看起來不錯，知情人士透露侯孝賢有去公園快走的習慣。外媒《Indiewire》於10月24日報導，現年76歲的導演侯孝賢正在與失智症抗鬥中，侯孝賢身邊知情人士透露未來侯孝賢不會再拍電影，他與舒淇、張震合作的《刺客聶隱娘》是他導演生涯中的最後一部作品，侯孝賢友人、英國權威影評人雷恩斯（Tony Rayns）透露侯孝賢已經退休，未來也不會再執導電影，且侯孝賢台北工作室已經關閉，助理和其他工作人員都被遣散，報導中提到侯孝賢退休在台灣業界早已傳開，只是家人一直未公布。

侯孝賢家屬證實已退休。（圖／侯孝賢家人提供）

侯孝賢家屬25日也發布聲明，表示侯孝賢先前診斷出阿茲海默症，但仍沒有減退對電影的熱情，持續準備下部電影，直到確診新冠肺炎，後遺症連帶影響病情才暫停工作，確診之前侯孝賢曾跟家人說「發現對電影的喜歡越來越純粹」，現在已經完全回歸家庭並安心修養，身體狀態平順，並無大礙，侯孝賢的公司也還在營運，業務持續運作，同時希望外界給予侯孝賢與家人們平靜的生活空間，而侯孝賢原先籌備電影《舒蘭河上》，傳出找舒淇和張震再合作，如今無法繼續令人可惜，家人表示侯孝賢作品已於國內外獲肯定，相信不會被遺忘，他對電影的態度及精神一定會被影迷、戰友們留存。