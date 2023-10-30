針對國民黨立法院黨質疑蔡政府新南向政策徹底失敗，對中國大陸依存度反而更高，行政院經貿談判辦公室30日提出5點說明，強調新南向政策帶動雙邊貿易成長顯著，不應以單一年度及個別指標做判斷，且在今年全球出口衰退的環境下，我國對新南向國家出口雖有減少，但到年底，出口總額預計仍將突破820億美元，是歷史次高。

經貿辦首先指出，新南向政策自推動以來，台灣與新南向夥伴國家的貿易總額自2016年958億美元，增加至2022年1803億美元，成長88.2％，增速優於同期我國對全球貿易成長。從東協主要貿易國家，包含印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南等）進口占比資料來看，自台灣進口比重已自2016年的5.5％逐步增至2022年的6.7％，足見我國產品在東協重要國家的競爭力已大幅提升。

經貿辦說，若將出、進口金額分開檢視，我對新南向夥伴國家的出口金額也從2016年的592億美元，增加為2022年的969億美元，增幅63.6％，而出進口同步成長，代表隨著台商於新南向夥伴國家建構產業供應鏈日趨完整，新南向國家除了是我國重要出口市場，更是我國重要能源、工礦原料及其他產業半成品重要供應來源。

經貿辦指出，在今年全球出口衰退的環境下，我國對新南向國家出口雖有減少，但到年底，出口總額預計仍將突破820億美元，是歷史次高；而出超的部分，累積至九月，業已達 186億美元，可望突破2018年的金額。

第二，經貿辦提到，在新南向政策鼓勵下，台灣對新南向國家的投資大幅增加，共同打造更具韌性的供應鏈，累積的投資金額已經從2016年的327億美元，增加至2023年6月的576億美元，增加249億美元，成長76.2％；

經貿辦指出，為因應國際地緣政治變動，台商對新南向夥伴國家的投資，2022年首度超越中國，投資達52.7億美元，對中投資僅剩50.5億美元，顯見新南向國家成台商在國際投資布局的首選。2016年至2022年，新南向國家對台投資累計達54億美元，光2021年即有21億美元，台灣與新南向國家經貿互動持續升溫。

第三，經貿辦表示，台灣從2017年起陸續與菲律賓、印度及越南簽署更新版的投資保障協定，對台商分散風險強化國際佈局有顯著幫助，例如新版台菲投保協定生效後，新增投資額占歷年對菲國投資近半，印度更是達到七成以上，越南投保協定生效僅三年多，對越南投資就增加36.5億美元。

第四，經貿辦說明，新南向政策強調人才培育，教育部透過法制作業及行政查核，確實督導各大專校院合法合規辦理外國學生招生事務，維護學生權益。違規現象僅是相當少數的個案，涉案學校業已遭受嚴懲，違規情形目前已不再發生。

第五，經貿辦說，有別以往過去聚焦在經貿數字上的經營，新南向政策不僅肩負我國整體對外經貿戰略重要的一環，更承擔台灣鏈結印太地區政經發展的關鍵任務，美國、加拿大、日本和韓國等都有相似的政策，證明我國新南向的正確性與重要性，不應只用進出口貿易數據，進行以偏概全的全盤否定。