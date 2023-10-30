延宕已久的菲律賓基層地方官員選舉今天登場。菲律賓選舉委員會表示，投票過程整體平和，但部分地區出現零星暴力事件；競選期間暴力事件造成至少12人身亡。

菲律賓今天舉行「巴朗蓋」首長和地方議會選舉，共計選出4萬2027名基層地方首長和地方議員等67萬2000個席次。

巴朗蓋（barangay）相當於台灣的村或里，是菲律賓最基層的行政區，但巴朗蓋首長掌握地方勢力並可動員群眾，在全國性大選中扮演舉足輕重角色。

總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天返回故鄉北伊羅科斯省（Ilocos Norte）投票。針對媒體提問地方買票猖獗的傳言，小馬可仕說，他昨晚接獲報告，指在北伊羅科斯省也有人四處買票。

他表示，菲律賓警方和選舉委員會一旦接獲報告，都全力制止買票行為，「作為政府，我們將盡自己的力量，繼續執法防止競選活動買票」。

小馬可仕說，巴朗蓋選舉非常重要，將影響接下來的期中選舉和全國大選。

他表示，「巴朗蓋選舉結果對我們的政治人物非常重要。根據我們的評估，有時巴朗蓋選舉變得非常白熱化，因為這確實至關重要」。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲律賓政治暴力盛行，今天在菲南穆斯林民答那峨莫洛國自治區（BARMM）的北馬吉丹奧省（Maguindanao del Norte），一位巴朗蓋首長候選人的2名支持者前往投票途中遭槍殺，另外4人受傷。

在菲律賓南部的北蘭佬省（Lanao del Norte），一輛載有巴朗蓋首長和其支持者的車輛遭對手攔截，爆發槍戰，一名婦女喪生。

在南蘭佬省（Lanao del Sur），一名巴朗蓋首長的丈夫胸部中彈身亡。

另據新聞網站Rappler報導，在2個月的競選活動期間，有3名在職巴朗蓋首長、1名巴朗蓋首長角逐者、1名地方議員候選人和3名平民因選舉暴力喪生，另有18名選舉暴力受害者，其中數人受傷。

巴朗蓋首長任期3年，但上次選舉於2018年5月登場後，歷經幾度延宕，本屆選舉直到今天才舉行。