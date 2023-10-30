民進黨總統參選人賴清德近期砲口對準國民黨立委馬文君，質疑其洩密，並質疑馬文君與被傳可能被民眾黨提名不分區的陸配徐春鶯進國會，會聯手造成國安破口。對此，馬文君反嗆，怎麼不提民進黨立委趙天麟外遇陸籍女子，「綠紅通奸！才是真正的國安漏洞。」

對於賴清德指自己與徐春鶯進立院會形成國安破口，馬文君回應，實在很難想像，說出這種無厘頭指控的人，竟然是當今副總統，還是要挑戰大位的賴清德。徐合法取得中華民國公民身份，如果她不能參選，那就請完全執政的民進黨立法禁止，不然憑什麼說三道四？

馬文君說，她就是因為揭露「潛艦國造」弊端，壞了蔡總統，與部分民進黨人打算重演「慶富案」獵雷艦，想靠著潛艦大撈一筆的如意算盤，所以各種造謠、抹黑、抹紅，無所不用其極。

馬文君反質疑趙天麟外遇案，要賴清德回答，趙天麟與中國籍張姓女子到底是什麼關係？張姓女子究竟是什麼身份背景？趙天麟與張姓女子交往10年，有無機密外洩？趙天麟甘冒民進黨大不諱，主張高雄深圳雙城論壇，有無張姓女子遊說？趙天麟2019年加入國防外交委員會，並且兩度擔任召委，經手機密有無外洩？

馬批評，這些問題至今沒有交代，也不見積極徹查，賴清德再怎麼扣別人帽子，都無法轉移民進黨男委們半身失守，門戶洞開的窘態。「綠紅通奸！才是真正的國安漏洞。」