今（30日）知名實況主「丁特」到藝人KID（林柏昇）跨界經營的「野人火鍋」林口店用餐，點了1690元吃和牛火鍋，卻得到不愉快體驗，火速發文批「花錢找罪受」，KID解決方式獲讚。

丁特晚間透過IG限時動態發文，表示到野人火鍋點了「日本和牛極上翼板」套餐，要價1690元。他表示，根據菜單描述濕式熟成、牛下肩胛部位，是肩部中比較軟嫩的肉、和牛種油花豐富、天然穀物飼養、甜而不膩。

丁特透露用餐體驗不佳，KID處理態度獲讚。（圖／翻攝自丁特IG）

丁特曝光實體對比照，批評「一份1690的和牛火鍋，端上桌是這種品質看到傻眼，吃了幾片都是油跟筋，沒有一塊肉能完整下嚥」，他還因此詢問店員「為什麼跟菜單照片不同」，店員則回應「每一塊肉的油花本來就不同」。無奈之下，丁特表示因為怕浪費食物還是吃完了，現在滿嘴都是油耗味「真的是花錢買罪受」。

目前正在泰國出外景的KID也表示誠意，請分店負責人連絡丁特致上歉意。隨後丁特也更新道「火鍋店老閱有來電致歉，說是新進員工訓練不足所致，會儘快改善」，認為店家積極處理的態度很讚。