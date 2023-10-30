彰化縣警察局交通罰鍰已經10年歲入預算都編列3億8000萬元，不過決算數年年增加，今年縣警局將預算上調為4億4000萬元，增加6000萬元，引發議員質疑，認為今年決算高達5億8000萬，整整多出2億多元，質疑警方是不是狂開單，對此縣警局表示，是法令修改導致罰鍰增加，開單數並無明顯增加。

今年11月縣議會將審查明年交通罰鍰歲入預算，縣警局將10年未改的3億8000萬元預算，上調至4億4000萬元，增加6000萬元，縣議員賴清美認為，修訂後決算數恐創新高。

她表示，每年交通罰鍰都會歲入預算，近10年來都編列3億8000萬元，但每年決算都逐年提高，特別是2020年至2022年間年年暴增，今年更高達5億8000多萬元，比編列的預算整整多出2億多元，創下歷史新高，質疑基層都為了績效在拚命開罰單。

縣警局則表示，彰化縣警方積極維護社會治安，多年來均名列前茅，並未出現治安空窗期，近年交通罰鍰會超收，主因是法令修改後增加，例如汽機車不禮讓行人、酒駕拒測也翻倍等，因此實際上基層開單件數並未明顯增加；為符合期待，明年交通罰鍰歲入預算，將提高到4億4000萬元。