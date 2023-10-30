以色列外交部今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）7日在諾瓦音樂節（Nova Festival）綁架的23歲德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）已證實死亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列外交部在社群媒體X發文表示：「我們要公布一項令人傷心的消息，擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的夏妮（盧克的名字）的遺體已被發現並確認身分。」

哈瑪斯7日突破加薩（Gaza）和以色列之間的邊界展開突襲時，盧克正在以色列南部參加音樂節。

根據外交部聲明，盧克在音樂節被綁架，「遭哈瑪斯恐怖分子酷刑折磨，並在加薩遊街示眾」。聲明中還說她「經受難以言喻的恐怖折磨」。

現場影片顯示，武裝分子7日進行攻擊，從南北封鎖通往音樂節的道路，然後步行湧入這個廣闊的場地。他們從三面包圍人群，朝他們開槍，迫使他們越過田野向東逃亡。

根據以色列緊急救援機構Zaka，在諾瓦音樂節現場發現260多具遺體。根據CNN分析，死亡總數可能更高。