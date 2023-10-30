今年有民進黨議員揭發，一面疑似國軍的抗彈板竟可被刺刀刺穿，引發外界熱議，而當時國防部發新聞稿回應，稱抗彈板已被證明具備有效抗彈能力。沒想到根據《鏡週刊》30日的報導指出，軍備局於2018年2月至8月間產製、大量使用於防護頭盔與戰鬥背心的抗彈板，有超過4.5萬件沒有財團法人全國認證基金會（TAF）的認證標誌，且相關裝備已經分發給第一線部隊使用，官兵的安全性令人擔憂。

根據《鏡週刊》的報導指出，從軍備局規格鑑測中心的鑑測紀錄報告中可以看到，軍備局於2018年2月至8月間產製、用於防彈背心及頭盔的抗彈板，這批軍品的相關記錄表竟沒有財團法人全國認證基金會（TAF）認證標誌，一直到同年的10月中旬送測的裝備，才全數蓋有TAF認證章。

該份報導更指出，在近5年國防部給予官兵的防護頭盔、防彈背心及抗彈板，大概有12萬2千餘套，同時以陸、海、空軍占最大宗，而這批未獲得TAF認證的防護頭盔與戰鬥背心，總數超過4萬5千件，已全數發交基層部隊使用，這不禁令人擔憂，若是一但發生戰爭，官兵的安全是否能得到足夠的保障。

該份報導續指，甚至有知情退役軍方採購人士表示，製作防彈背心及頭盔所使用的抗彈板，只要是送到大福兵試場（軍備局規格鑑測中心兵器試驗場）經過抽樣，並通過實彈測試，同一批號的產品除了會在鑑測報告單上標註合格字樣，更要在報告單的右上角蓋上TAF字樣的標章，以證明符合國際標準。

該人士更強調，只要送驗的抗彈板合格，鑑測報告單就應蓋上TAF認證章，「絕對不可能不蓋。」從這點就知道，事涉官兵安全問題重大，絕對不可大意輕忽。