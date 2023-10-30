《美麗島電子報》今（30）日公布最新10月國政民調，就本月的總統大選支持度而言（括號內是與上月相較的增減百分點），投民進黨賴清德有33.7%（-6.3%）、國民黨侯友宜24.6%（+2.2%）、民眾黨柯文哲23.9%（+2.3%），可見賴清德支持度有明顯變動。

就民眾本月對蔡英文總統的信任度而言，42.5%信任蔡英文總統，是今年以來最低點；49.8%不信任蔡英文總統，比上月增加4.3個百分點。

就民眾本月對蔡英文總統執政的整體表現而言，43.9%滿意蔡英文總統執政表現，也是今年以來最低點，另外有50.0%不滿意。

就本月的總統大選支持度而言，就本月的總統大選支持度而言（括號內是與上月相較的增減百分點），投民進黨賴清德有33.7%（-6.3%）、國民黨侯友宜24.6%（+2.2%）、民眾黨柯文哲23.9%（+2.3%），不投票或投廢票有5.9%（+0.4%），未明確回答有11.9%（+1.5%），可見賴清德支持度有明顯變動。

值得注意是對照上月可見，台北市與雲嘉南及高屏和基宜花東離島、或20至29歲、或國小以下與高中學歷等群民眾，本次調查表態投給賴清德的比率跌幅皆超過10個百分點。

另外，調查顯示31.6%民眾認為國內整體經濟現況算是好，有64.8%認為國內整體經濟現況不好。

調查說明

一、委託單位：美麗島電子報（即經費來源）。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查時間：2023年10月24日至10月25日。

六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2023年9月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構一致（達到統計檢定顯著水準p-value>0.05），此時整體樣本即具有代表性。