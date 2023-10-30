許多人嚮往科技業高薪工作，但換了跑道才知道適不適合。一名網友抱怨，為了百萬年薪從傳產跳槽科技業，但入職後發現生活只剩下輪班與睡覺，休假日也提不起勁只想休息，好奇前輩們是如何調適的，不少過來人坦言科技業不能做長久，最終還要再跳出去別的產業。

一名網友在Dcard發文表示，自己原本在傳產業上班，工時正常很少加班，下班還有時間去健身、出門逛逛，但考慮年薪想破百，所以轉換跑道到科技業，年薪確實大大提升，但是用高工時、高壓力、輪班換來的，目前下班就是睡覺，休假也沒有精力外出走走，感覺每天都在行屍走肉，好奇科技業同行是怎麼撐住的？

貼文引起熱議，「通常主管好、工時還行、錢多就能一直待了，雷部門再怎撐，賠掉的也只是下屬心理健康，抗壓力再好終究待不久啦」、「你想想你的小確幸是啥，靠這個小確幸撐了」、「工時長、眼神死、不只是身體心靈也會不健康，不習慣的人真的是會覺得每天這樣真的很想逃離」、「真的只剩下肉體記憶，精神都被摧毀了」。

也有過來人給建議，認為科技業不能做長久，「前一到三年知道自己的斤兩死撐活撐，第四到第六年錢多被套牢難走，七到九年籌碼多了就離開了，經驗累積久了機會就多了，也就會容易到更好的地方」、「之前在驅動ic操到嚇死人，25歲操到27歲眼神死，直接換了個WLB公司好多了」、「繼續待的，普遍身體最後都出病了，所以很多人最後也選擇到別的產業」。