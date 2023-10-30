基隆市警局的外掛式電梯，是在國策顧問童永（前排右立者）建議下，向民間募集資金完成。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

位於信二路及義五路交叉口的基隆市警察局，自落成迄今已經近40年，由於當年對於無障礙設施並不重視，在國策顧問童永建議下，基隆市警局前局長劉耀欽透過募捐建造外掛式電梯，以方便長者及身心障礙者洽公。過程幾經波折，終在30日上午舉行啟用典禮。

這個外掛式電梯是在前局長劉耀欽任內募捐動工，但去年中由於劉耀欽提前退休，讓不少捐款者撤資，再加上因為原物料上漲須追加預算，一度工程停擺。但在現任局長張樹德的支持下，持續向民間募集款項，讓工程持續進行。

不過去年12月，電梯好不容易完工，要申請使用執照時，卻發現原本的建築師竟連最基本的雜項執照都沒有申請，於是市警局更換建築師後重新申請，才終於在幾經波折後，於上周取得使用執照，並於30日舉行啟用典禮。

基隆市副市長邱佩琳在致詞時表示，這部外掛式無障礙昇降電梯為1至4層樓，設計上採環保節能理念，採透明光玻璃帷幕牆，搭乘電梯時，能遠眺紅淡山層疊蔥綠山陵、俯瞰警察局中庭及鄰近社區景物，帶來視覺饗宴，除友善警察局員工及洽公的市民外，也提升市政府的便民服務品質。

基隆市警局局長張樹德也特別感謝施工廠商長仲營造工程有限公司、林營宏建築師及對該電梯熱心付出之宗教團體與社會賢達人士的協助，順利圓滿完成該外掛式無障礙電梯興建，並取得使用執照，本日正式啟用後，讓來洽公的市民感覺友善與便利。