今年8月中國推出一連串刺激房地產措施時，被陸媒與各級官方部門一陣吹噓，聲稱房地產激勵政策將帶來一波可觀的購房熱潮，業者高唱「金九銀十」口號來營造樓市復蘇氣氛。不過2個多月下來，大陸樓市仍未脫離低迷走勢，據研究機構調查數據稱，10月樓市成交面積按年同比下滑18.9%，按月環比下挫5.7%，各線城市各項成交指數均全面下滑。

據大陸《證券時報》引述中國指數研究院公布的房地產數據報告稱，列入監測的28個重點城市中，10月樓市成交面積全面下滑。一線城市當月成交面積按月環比跌11.51%，上海跌幅最大達25.8%，按年比則下跌9.81%；北京、深圳跌幅更為明顯，分別達36.9%及19.2%。二線城市成交面積按月環比跌1.75%，溫州跌幅最大，武漢則逆勢大升74.23%，按年比則跌15.62%。三、四線城市按月跌7.59%，按年跌33.64%。

另外，中指院監測的8個代表城市房屋庫存面積總量環比略有下降1.05%，其中杭州庫存漲幅最高,為2.93%；上海次之，為2.37%。

報導說，土地市場方面，當月監測城市整體供求按年下滑，住宅地推出量跌逾4成，但整體成交方面量跌價升。房企拿地仍集中在北京、上海、廣州、杭州、南京等城市。

陸媒報導指出，今年8月30日由廣州和深圳首先宣佈實施「認房不認貸」的政策，作為中國的經濟重鎮，這一政策的核心是：只要家庭成員在當地名下沒有完整的住房，無論是否曾經貸款購房，銀行都可以按照首套住房的政策來執行住房信貸政策。這意味著，即使一家人之前買過房子但已經賣掉，他們仍然可以享受到首套房的優惠政策。

這一政策的目的非常明確，那就是為首次購房者提供更多的優惠，從而刺激房地產市場的需求。但是，這一措施是否能夠真正挽救房市的下滑趨勢，以及它是否與中國整體經濟的發展方向相符，仍引起許多消費者的懷疑。經過密集的刺激政策與2個多月來的大力推動，在大型房企持續爆雷的情況，顯然沒有挽回消費者的購房意願，未來中國樓市前景仍難以樂觀。