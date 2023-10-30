日本即將排放第3波的福島核再處理水，這次大約7800噸，為了表示對此事的抗議，中國大陸在第1波排放時，就已經不再購買日本海鮮產品，這使日本漁業失去很大的課戶。為了表示對日本的支援，美國駐日本大使表示，將會「開始購買」日本海鮮，供應給10萬人之眾的駐日美軍部隊。不過，此說法頗令人驚訝，學者對此感到懷疑，美軍駐紮日本長達70年，難道這麼長一段時間，美軍沒有買過日本的魚蝦蟹貝?

路透社報導，日本排放福島核再處理水一事，多年來一直受到爭議，由於水槽空間實在耗盡，從前年開始，日本就一直要求再處理水放入大海，聯合國核監督機構保證放水的安全性後，今年8月開始排放。

中國大陸與韓國反應強烈，決定不再採購。而中國大陸是日本海鮮的最大買家，表示其禁令是出於對食品安全的擔憂。

現在，美國決定出手幫助，駐日本大使伊曼紐爾(Rahm Emanuel)接受採訪時表示，宣布了這一舉措，他表示華盛頓還應該更廣泛地研究抵消些禁令，他稱這是其「美中經濟戰」的一部分。

伊曼紐爾說：「駐日美軍會持續採購日本海產品，將是美國軍隊與日本漁業合作社之間的長期合約。」

根據該計劃，美國首次購買的海鮮規模不算多，其中扇貝僅有1噸，相比日本去年向中國大陸出口超過10萬噸扇貝，真的只是微不足道。

不過，伊曼紐爾表示，隨著時間的推移，所有的海鮮採購量將增加，供應給基地餐廳、軍艦餐廳，以及軍事基地的商店。他說，「美軍在此之前，沒有購買過日本當地海鮮。」

這實在令人難以致信，那麼先前駐日美軍所需要的海鮮，是從哪裡採購呢?

中華戰略學會資深研究員張競受訪時表示，此種刻意要求美軍採購日本海產，當成政治表態操作作法，必然充滿爭議。而且刻意強調「美軍以往從未在日本購買過當地海產」，更是不可思議。他直言：整個宣傳戰手法極度粗糙。

張競指出，美軍駐日多年，基地內都有福利體系營運之超商與百貨店，而超商採購當地農漁產品，為了供貨新鮮，更是美軍睦鄰政策，都會選擇當地食材；因此，絕無可能從未採購過日本當地海產品，這從根本上，就是違反常理。

張競更點出，日本本身是海產大國，海產品大量外銷，各項海鮮菜餚廣受國際社會接受，假若美軍真是以往從未採購日本當地海產品，這豈不是變相在羞辱日本海產品，而且更是曝露出現在開放採購日本海產品，根本就是政治姿態，而非以實際行動支持日本海產品品質，或是替其海產品安全性背書；此種操作手法真是相當粗糙幼稚。