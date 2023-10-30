許多人維持一段穩定的感情，都希望能和另一半的家長保持良好關係，不過分手後往往會就此斷絕聯繫。一位當初和平分手的男子，近日收到前女友的LINE訊息，沒想到內容竟是「欸，我爸想找你去釣魚」，但兩人自從分手後就再也沒聯絡，讓他相當不知所措，貼文曝光後引發熱議，不少人直接歪樓笑說，可能前女友爸爸對他有意思，所以才會找他去釣魚。

原PO在PTT發文表示，他第一次和前女友爸爸釣魚時，帶了一支比較小的魚竿，結果直接被說「帶蝦竿來幹嘛？」，體驗不太好，不過後來前女友爸爸教他釣魚還借出釣竿，甚至騎車載他在鄉間小路找尋釣魚地點，不過他和前女友和平分手後雙方就沒聯絡了；最近前女友突然傳了LINE訊息說，「欸，我爸想找你去釣魚」，讓原PO不知該如何是好，「前女友她爸找我釣魚是怎樣，有卦？」

對此，許多網友紛紛回應，「沒差吧，當交朋友也行啊」、「正常啦，都有前女友爸爸找他下棋的」、「應該只是魚友難尋？」、「就釣友啊，釣魚找人一起釣比較好玩」；也有人認為，可能是前女友有意復合藉故攀談，「前女友想跟你聊，推老爸出來當藉口」、「她爸想勸你跟前女友復合啦，先藉機探探口風啦」。

另外不少人直接歪樓，「斷背山」、「前女友要變繼女了」、「找你修竿啊」、「竿子太久沒用了，想找你一起練練」、「最近有遊行啊，他可能覺醒了」、「爸爸心裡想的是你」、「想教你怎麼修竿啦」、「讓前女友叫你媽媽」。